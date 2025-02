Kanye West é dispensado de agência após comentários nazistas

Ye, conhecido mudialmente como Kanye West , foi dispensado da agência de talentos que o representava após uma série de comentários nazistas e racistas no X (Twitter). A demissão foi anunciada pelo agente musical Daniel McCartney nos stories do Instagram.

Site de Ye sai do ar após venda de camiseta com suástica

Além da conta no X (Twitter) ter sido desativada, o site da marca de moda Yeezy, que pertence a Ye, também saiu do ar na terça-feira, 11. A queda aconteceu após a marca colocar à venda camisetas brancas estampadas com uma suástica no meio.

No domingo, 9, durante o Super Bowl, o rapper pagou uma propaganda que direcionava ao site, sem informar o item que estava sendo vendido. Ao entrar na loja, o internauta encontrava a camiseta com o símbolo nazista à venda pelo valor de US$ 20 — equivalente a R$ 115.

Em comunicado oficial, a Shopify, plataforma de comércio digital que a marca está hospedada, informou que Yeezy violou os termos.