CCBNB abre as portas com nova programação após reforma de um mês

O equipamento cultural CCBNB está localizado no Centro de Fortaleza / Crédito: FCO FONTENELE

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) retorna sua programação neste sábado, 1º de fevereiro, após ter fechado durante todo o mês de janeiro para reformas. A programação presencial tem como destaques apresentações musicais, atividades infantis, artes cênicas e lançamentos literários. Estão previstas atividades presenciais ao longo de todo o mês de fevereiro. Neste sábado, às 13 horas, acontece a Oficina de Boizinho da Cultura Popular na Biblioteca Inspiração Nordestina do CCBNB; às 14 horas será realizada a atividade "Pilates Kids: as emoções do corpo” no Palco CCBNB; às 15 horas o Palco CCBNB recebe o espetáculo “O Lobão e os três cachorrinhos”. Outras programações estão previstas.