Feira na Rosenbaum promove design e artesanato na Estação das Artes

De 10 a 15 de junho, a Feira na Rosenbaum retorna a Fortaleza, com programação gratuita que promove design autoral e artesanato local

Com entrada inteiramente gratuita, nos cinco dias de evento, a feira irá promover conexões entre diferentes territórios criativos do Brasil, conectando e reunindo artistas, artesãos e designers que compõem a produção autoral do país.

Após a primeira edição realizada em 2024, no Museu da Indústria e do Comércio, a Feira retorna à Capital na Estação das Artes, equipamento instalado na antiga Estação João Felipe, reforçando o diálogo entre passado e presente.

Saiba mais sobre a Feira na Rosenbaum

Com o intuito de fortalecer a economia criativa e promover o desenvolvimento sustentável, a Feira na Rosenbaum é um evento itinerante que celebra o design autoral brasileiro.

Por meio de suas edições, que reúnem artistas que vão desde comunidades tradicionais até designers independentes, o evento promove uma atmosfera com música, gastronomia e debates.