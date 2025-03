Dia Mundial do Teatro: CCBNB é palco de apresentações gratuitas

Mostra das Artes Cênicas reúne grupos e companhias de teatro dos estados do Nordeste em programação gratuita no CCBNB

Com eventos ocorrendo até o dia 29 deste mês, a Mostra das Artes Cênicas reúne grupos e companhias de teatro dos estados do Nordeste em apresentações gratuitas no equipamento cultural localizado no Centro.

A partir desta quarta-feira, 19, o Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) recebe uma programação especial em celebração ao Dia Mundial do Teatro, datado em 27 de março.

A Mostra das Artes Cênicas de 2025 conta com apresentações de 12 espetáculos originados por artistas do Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão e Piauí, além do Ceará. Na ocasião, o público poderá assistir peças de diversos gêneros, formatos e para todas as idades.

Espetáculo "Baile Bufa" (CE) integra programação da Mostra de Artes Cênicas 2025 Crédito: Ana Raquel/Divulgação

Além de Fortaleza, o festival também ocorre simultaneamente nas unidades do CCBNB em Juazeiro do Norte; Sousa, na Paraíba; e Mossoró, no Rio Grande do Norte.