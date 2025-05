Vila das Artes promove oficinas artísticas e concerto em maio

Com três novas oficinas e apresentação musical, Vila das Artes divulga agenda do mês de maio

No mês de maio, a Vila das Artes está com agenda cultural com ações e atividades que passam pela música, teatro e fotografia. Nesta sexta-feira, 16, o equipamento recebe o músico Ayrton Bob que realiza a apresentação “Metamorphosis”, às 16h30min.

O momento aberto ao público ocorre na Escola Pública de Música, anexo da Vila das Artes, localizada no bairro Joaquim Távora. Na semana seguinte, a sede da Vila das Artes abre espaço para duas oficinas com foco em teatro e na história.