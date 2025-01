Centro Cultural Banco do Nordeste fecha as portas para reforma

De forma geral, os artistas envolvidos na programação de janeiro lamentam o cancelamento da programação sem diálogo com os envolvidos. O cantor cearense Calé Alencar destaca: “eu creio que houve uma precipitação do CCBNB em programar uma reforma para o equipamento durante o mês de janeiro e não ouvir os maiores interessados nessa parceria com o setor artístico. Acho que eles pecaram por essa pressa de fazer algo sem o debate necessário, sem que houvesse um esclarecimento do que seria reformado”.

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) reuniu a classe artística do Ceará nos últimos dias de 2024 para protestar contra as mudanças anunciadas para janeiro de 2024. O equipamento fecha as portas durante o período de férias escolares para reforma e começa com nova gestão cultural, sem Gildomar Marinho .

A cantora Yane Caracas esteve à frente de manifestação da classe artística realizada no mês passado e explicou seu ponto de vista: “eu sou uma das artistas afetadas de janeiro, eu tinha shows marcados e, de repente, vem esse anúncio que o Centro Cultural vai fechar para uma reforma. Mas ora, ele já estava funcionando com uma reforma em andamento”.

“Contra o cancelamento da programação de janeiro / Contra a retirada de Gildomar Marinho do cargo de gestor do CCBNB / Pela continuidade das ações em janeiro, sem interrupção, no CCBNB ou em outros espaços / Por respeito, dignidade, diálogo e transparência” é o que pedia o ato realizado por artistas e comerciantes do arredor do equipamento no dia 22 de dezembro.

O gestor afastado, Gildomar Marinho, explica que também não foi informado sobre qual reforma aconteceria no CCBNB: “Falaram para mim somente que faziam umas reformas, inclusive com o Centro Cultural funcionando. Mas não sei que reforma é essa que precisa fechar o equipamento . Enfim, esse é o mote que eles estão operando”.

Em nota de esclarecimento enviada ao O POVO, o Banco do Nordeste afirma que o momento é uma “ paralisação programada para reformas , com o intuito de melhorar o conforto e a acessibilidade das suas instalações”. “Essas melhorias visam proporcionar uma experiência ainda mais agradável ao público, com ambientes ainda mais seguros, modernos e funcionais, garantindo que todos possam aproveitar as atividades culturais com maior comodidade”, declara.

O artista Marcos Melo também se posicionou. “Eu achei muito abrupto a mudança, não comunicaram ninguém, nem o próprio o próprio gestor Gilmar. As pessoas que trabalhavam no Centro Cultural não sabiam, foram de surpresa, não houve um diálogo”, pontuou.

Além disso, o CCBNB divulgou documento com programações infantis durante o mês de janeiro , com contação de histórias e espetáculos, que serão apresentados na Praça dos Leões e em diferentes espaços do Bom Jardim.

Procurados pelo Vida&Arte, o Centro Cultural Banco do Nordeste informou que Jacqueline Medeiros , que participou da gestão cultural de 2003 a 2016 como coordenadora de artes visuais do espaço, toma frente da direção do equipamento.

Embora a sede esteja temporariamente fechada, o CCBNB continuará com sua programação em outros espaços da cidade, como a Associação Nossa Senhora Rainha da Paz, ABC Cajueiro Torto e Bom Jardim, Praça dos Leões, Parque Adahil Barreto e BNB Clube. A iniciativa visa manter o acesso à cultura de forma ampla e inclusiva, assegurando a continuidade das ações e a participação da comunidade.



Cineteatro São Luiz também ficará fechado até fevereiro



O Cineteatro São Luiz, também localizado no Centro de Fortaleza, ficará fechado até a segunda quinzena de fevereiro de 2025 para realizar ações de conservação e restauro do patrimônio. A manutenção ocorre em parceria com a Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho e contempla a sala de cinema, portas, pisos, paredes e ar-condicionado.

Os reparos no equipamento ocorrem com a aproximação de datas especiais para o Cineteatro São Luiz em 2025: 67 anos de inauguração e dez anos de reabertura.

“Para comemorar de cara nova, ficaremos até a segunda quinzena de fevereiro, arrumando a casa, com ações de manutenção, conservação e restauro, para recebê-los da melhor forma”, diz o comunicado sobre a intervenção.

Áreas internas e externas do prédio receberão as ações de manutenção, como as portas de entrada e o piso de mármore no mesmo espaço.

A sala de cinema e espetáculos "Luiz Severiano Ribeiro", uma das principais ambientações, receberá reparos no ar-condicionado e também passará por restauros nas paredes laterais, as quais têm elementos em baixo e alto-relevo, coloridos e decorativos e que realizam função acústica, além de estrutural.

Cineteatro São Luiz: como fica a programação

Mesmo com a suspensão do funcionamento dos espaços internos, entre janeiro e fevereiro o equipamento, gerido pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM), disponibilizará atividades no seu entorno: na Praça do Ferreira, no Centro.

Além de oferecer a programação presencial na praça, o Cineteatro São Luiz informou, por meio das redes sociais, que será oferecida uma “vasta programação virtual” no canal do YouTube do equipamento.

Reparos que serão realizados no Cineteatro São Luiz:



Manutenção das portas de entrada;

Manutenção do piso de mármore do hall de entrada;

Reparos no ar-condicionado da sala Luiz Severiano Ribeiro;

Restauros nas paredes da sala Luiz Severiano Ribeiro.



Colaborou: Rogeslane Nunes (Especial para O POVO)