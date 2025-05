Festival FotoKariri debate acessibilidade e artes visuais no Cariri

Festival FotoKariri acontece até este sábado, 31, com programação gratuita que promove as artes, acessibilidade e fotografia

A Universidade Regional do Cariri (Urca), no Crato, recebe a partir desta quinta-feira, 28, o Festival FotoKariri. Com o tema “Olhares Acessíveis”, a terceira edição do festival acontece até este sábado, 31, com programação inteiramente gratuita.

Neste ano, o evento propõe reflexões sobre inclusão nas artes, visando ampliar a participação de pessoas com deficiência (PCDs) no campo da fotografia.