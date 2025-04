'A vida presta': tradutora celebra frase de Fernanda Torres em 'The White Lotus'

Carrie Coon é uma das estrelas de "The White Lotus", série da HBO / Crédito: Divulgação/HBO/Warner

“Olho para vocês duas e eu sinto que a vida presta”, declara a personagem de Carrie Coon em cena emblemática do último episódio de "The White Lotus”, exibido para mais de 6 milhões de pessoas no último domingo, 6, segundo dados da Warner. A fala original em inglês termina com “it feels meaningful”: “parece significativo”, em tradução direta. A legenda e dublagem oficial em português, no entanto, resgatou o depoimento viral de Fernanda Torres quando reagiu à sua indicação ao Globo de Ouro, prêmio que ela viria a ganhar um mês depois: “A vida presta!”.