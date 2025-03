Aos 95 anos, Fernanda Montenegro anuncia aposentadoria do cinema

Atriz recebeu certificado em cerimônia / Crédito: EDUARDO NICOLAU/AE

A atriz brasileira Fernanda Montenegro, 95 anos, anunciou a aposentadoria do cinema na quarta-feira, 12, durante evento de pré-estreia do longa "Vitória". A "grande dama da dramaturgia brasileira" estrelou filmes nacionais de grande impacto ao longo de oito décadas de carreira. Entre as obras mais marcantes nas quais Fernanda atua estão "Central do Brasil" (1999), que chegou a entrar na disputa pelo Oscar, "O Auto da Compadecida" (1999), "Rio, Eu Te Amo" (2014), "O Beijo no Asfalto" (2018), "A Vida Insisível" (2019) e "Ainda Estou Aqui" (2024), filme que também concorreu ao Oscar.



Fernanda é protagonista de "Vitória" e afirmou que esse é o penúltimo filme no qual vai atuar. Ela ainda deve atuar no longa de comédia "Velhos Bandidos" - encerrado a participação em obras cinematográficas.



“Quis o acaso, e o acaso tem sempre a última palavra, como diz a Simone de Beauvoir, que o último drama que eu faço é com meu genro ("Vitória", dirigido por Andrucha Waddington, que é casado com Fernanda Torres) e a última comédia é com meu filho ("Velhos Bandidos", dirigido por Cláudio Torres)”, disse Fernanda durante a pré-estreia de "Vitória".

Fernanda Montenegro comentou que, em decorrência da idade avançada, o esforço para fazer cinema é exaustivo. “Na idade que eu estou, posso até continuar fazendo minhas leituras em palcos como sempre, já estou fazendo há bastante tempo, mas cinema pede físico, pede fôlego. É um momento muito especial”

Quem é Fernanda Montenegro? A aposentadoria do cinema veio depois de uma vida inteira dedicada à dramaturgia. Fernanda Montenegro, nome artístico de Arlette Pinheiro Monteiro Torres, é atriz e escritora. Por seu destacado trabalho no cinema e na televisão, é chamada de "a maior atriz da história do Brasil".