'Vitória': conheça a história real de filme estrelado por Fernanda Montenegro

O filme será dirigido por Andrucha Waddington (de “Os Penetras” e “Casa de Areia”) e estreia nesta quinta-feira, 13 de março. Além de Montenegro, o elenco conta com Alan Rocha, Linn da Quebrada e Sacha Bali .

Após atuar no premiado “Ainda Estou Aqui” , Fernanda Montenegro retorna às telas em mais uma produção inspirada em personagens reais. Em “Vitória” a atriz de 95 anos dará vida à história de Joana Zeferino da Paz .

A produção iniciou em 2022 e, inicialmente, contou com a direção de Breno Silveira. No entanto, durante as primeiras gravações, o cineasta, que também trabalhou na terceira temporada de “Dom”, sofreu um infarto fulminante e faleceu em maio daquele ano.