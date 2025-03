Shawn Mendes surpreende fãs e homenageia Fernanda Torres em show

O cantor se apresentou nesse sábado, 29, no palco principal do Lollapalooza / Crédito: Reprodução/ Multishow

O cantor canadense Shawn Mendes surpreendeu o público brasileiro ao homenagear a atriz Fernanda Torres com a reprodução do seu famoso bordão: “A vida presta!”, durante apresentação no Lollapalooza 2025. O momento ocorreu quando o cantor estava interpretando o clássico do Jorge Ben Jor, "Mas Que Nada" junto a outros músicos nacionais, trazendo grande entusiasmo para a plateia.

O artista se apresentou no Palco Budweiser, o principal do evento, nesse sábado, 29. Na ocasião, ele não poupou esforços em demonstrar seu carinho pelo Brasil, descendo do palco para interagir com os fãs, e, inclusive, dando seu relógio de presente para um deles.