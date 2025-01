Globo de Ouro 2025: onde assistir às produções com Fernanda Torres

Fernanda Torres é conhecida por personagens do cinema nacional / Crédito: Alile Dara Onawale/Bob Wolfenson/Divulgação/TV Globo

A atriz Fernanda Torres está nos holofotes do cinema nacional e internacional após estrelar o longa “Ainda Estou Aqui” (2024), do diretor Walter Salles. A produção foi indicada ao Globo de Ouro 2025, com Fernanda na categoria de Melhor Atriz. Ainda, o longa foi pré-selecionado ao Oscar 2025. Entretanto, além do sucesso da última produção da qual participou, Fernanda Torres é conhecida por diversos papeis no audiovisual brasileiro, incluindo Fátima de Tapas & Beijos, e “Ela” em Eu Sei que Vou Te Amar (1986) - que rendeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Veja a seguir, os maiores sucessos de Fernanda Torres durante sua trajetória.



Globo de Ouro 2025: veja onde assistir aos filmes com Fernanda Torres Ainda Estou Aqui (2024) O filme conta a história da família Paiva - Rubens, Eunice e seus três filhos - que levam a típica vida de classe média no Rio de Janeiro nos anos 1970. Um dia, Rubens é levado por militares à paisana e desaparece Eunice é obrigada a se reinventar para cuidar dos filhos, enquanto se dedica a saber o que realmente aconteceu com seu marido. Baseado no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva. Onde Assistir: exibição nos cinemas.

LEIA MAIS: 'Ainda Estou Aqui': quem foi Eunice Paiva, vivida por Fernanda Torres? A Mulher Invisível (2009) Outra produção em que Fernanda contracenou com Selton Mello, A Mulher Invisível apresenta a história de Pedro, que é deixado pela mulher para se casar com outro homem. Após meses de isolamento, alguém finalmente bate à sua porta: sua vizinha Amanda (Luana Piovani). Com um jeito inocente e sedutor, ela muda a vida de Pedro. Mas Amanda é invisível, apenas aqueles que a desejam muito conseguem enxergá-la.

Onde assistir: Prime Video (disponível para aluguel). Foto de Fernanda Torres chega a mais de 1 mi de curtidas em menos de 24h; VEJA

Casa de Areia (2005) Em Casa de Areia, o português Vasco (Ruy Guerra) leva sua esposa grávida Áurea (Fernanda Torres) e a mãe dela, Dona Maria (Fernanda Montenegro), em busca de um sonho: viver em terras prósperas, recentemente compradas por ele.