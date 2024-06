Feira na Rosenbaum reúne 58 artesãos e designers em Fortaleza

Com artesãos e designers brasileiros, a Feira na Rosenbaum inicia programação nesta quinta feira, 13, no Museu da Indústria pela primeira vez

A programação acontece no Museu da Indústria, no Centro , e segue até domingo, 16 . Além das produções dos artistas, o evento conta com rodas de conversa com especialistas no campo do design autoral e artesanato local, música, vinhos e cafés vindos de pequenos produtores regionais.

“Nossa missão é incentivar esse pequeno artista e essa economia criativa, onde eles conseguem dar um salto do mundo do trabalho. Já tiveram várias pessoas que começaram com a feira e hoje estão com um trabalho para fora do Brasil. Então, acho que a gente dá uma alavancada a esses pequenos criadores”, comenta a idealizadora.

Nesta edição, o projeto é intitulado “Pelo Brasil” e busca apresentar as novidades do design brasileiro, por meio do incentivo à produção autoral local e o fortalecimento da economia criativa e do desenvolvimento sustentável.

A proposta de realizar a feira no museu surge a partir da proposta do equipamento de fazer essas relações com a área da criatividade e com o design. A feira originada em São Paulo é uma referência nos movimentos nacionais voltados ao design, moda e arquitetura.

Logo, a locação do espaço cultural impulsionou a concretização do evento. Gestor do Museu da Indústria, Luis Carlos Sabadia destaca como esta localização foi um fator de vantagem para acertar a realização do projeto em Fortaleza. “Quando a Cris visitou o museu, começaram as convergências, né? O evento sempre foi em prédios que têm relação com patrimônio, sempre ocupam os centros das cidades para chamar a atenção de um público maior. Sem falar que a nossa economia criativa também é uma pauta”, comenta o gestor.

Para os próximos dias da mostra, Cristiane Rosenbaum espera que a divulgação dos trabalhos dos artistas repercuta. Segundo ela, a arte feita no Ceará é valiosa e se faz necessário constantemente reafirmar essas obras a partir da união da classe artística empreendedora. “A expectativa é juntar o que vocês mais tem de lindo, que é essa cultura cearense que é muito rica e muito lindo”, afirma Rosenbaum.

Ela complementa a fala ressaltando a importância da arte cearense. "Eu estou com uma collab com a Casacor e nesse ano a gente está vendendo muito. Então (vamos) continuar incentivando essa cultura cearense a não parar porque é muito bonito e especial. A arte do Ceará não pode estacionar e é esse incentivo maior para juntar essa força toda”, finaliza a curadora do projeto.

