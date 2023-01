Festival exalta gastronomia cearense na Estação das Artes

A comida atravessa todos os sentidos: do barulho do triângulo que anuncia a chegadinha ao cheiro do café quente inaugurando as manhãs; da textura da farinha fina ao doce da rapadura que invade a boca sem pedir licença, passando pela imagem do borbulhado do queijo coalho no feijão verde. A gastronomia é uma experiência cultural e perpassa o corpo, a memória e a história do povo. Para celebrar a riqueza da identidade alimentar do Ceará, o Mercado AlimentaCE promove, desta sexta, 20, a domingo, 22, o "Festival de Gastronomia Cearense: um convite aos sentidos". A entrada é franca.

A programação gastronômica vem com o objetivo de apresentar ao público as ações realizadas pelo Mercado AlimentaCE. "É essencial dar a devida importância às raízes do que fazem a nossa gastronomia, aos ingredientes que compõem pratos e preparações, que fizeram e ainda fazem parte, da mesa do cearense. Reconhecer que cada Peixe à Delícia e cada Peixada são os personagens que dão o tom da nossa história alimentar, trazendo consigo uma bagagem potente de reconhecimento, identificação e pertencimento", afirma Marina Araújo, diretora do Mercado AlimentaCE.

Ao longo dos três dias, espalhados pela Estação das Artes, haverá espaços como o Mercado da Cerveja, que será ocupado por cinco cervejarias do Ceará: Capitosa, Turatti, Brauhaus, Duporto e Al Grain. O público poderá conferir, ainda, a Casa das Guardiãs, com degustação do café da manjerioba, minuto e ovas de camurupim, além de outros produtos cearenses. Para completar a experiência, haverá Comida de Pracinha, com pipoca, algodão doce, chegadinha e carne de fruta para os apaixonados pelas delícias de rua.

No campo artístico, o evento promoverá o lançamento da série audiovisual "Guardiãs: protegendo o tesouro alimentar do Ceará", que conta a história de Conceição, Lúcia, Socorro e Maria Luísa, quatro mulheres de três diferentes regiões do Estado, que preservam os saberes alimentares de seus territórios. Artistas como DJ Isa Capelo, Lorena Nunes, DJ Estácio Facó, Bloco Iracema Bode Beat e Os Alfazemas se apresentarão trazendo diferentes estilos musicais marcados pela brasilidade.

Programação

Sexta-feira, 20

Onde: Centro de Design

18h30min – Lançamento da série audiovisual "Guardiãs: protegendo o tesouro alimentar do Ceará"

19 horas – Roda de conversa “Comida e memória: gastronomia como patrimônio cultural”. Com Vanessa Moreira e Cris Holanda, mediação de Marina Araújo

Onde: Gare da Estação das Artes

18 horas – apresentação da DJ Kinas

Comedoria aberta com os restaurantes Mormaço, Muá Tuá, Tacos Burger, Pachamama, Cozinha do Deyme e Sorvete da Reserva

19h30 - Show com Os Alfazemas

Sábado, 21

Onde: Estação das Artes

16 horas – Apresentação com DJ Isa Capelo

Comedoria aberta com os restaurantes Mormaço, Muá Tuá, Tacos Burger, Pachamama, Cozinha do Deyme e Sorvete da Reserva

16h30min às 17h30min – Roda de conversa “Qual o babado da cerveja cearense?”, com Alfredo Aghina (Turatti), Sérgio Soares (Brauhaus) e Eduardo Lopes (Capitosa), mediação de Flor Viana

18h às 18h30min - Aula-show “Território, alimento e liberdade: caldinho de jerimum”, com Daniele Jucá

19 horas - Show “Alegria Amarela”, de Lorena Nunes

Domingo, 22

Onde: Estação das Artes

9 horas – Comedoria aberta com os restaurantes Mormaço, Muá Tuá, Tacos Burger, Pachamama, Cozinha do Deyme e Sorvete da Reserva

Feira gastronômica e agroecológica com MST,

Apresentação com DJ Estácio Facó

10 horas - Oficina “Capim Santo - que alimenta e que cura”, com alunos da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco

10h30 às 11 horas – Apresentação teatral infantil “A valorização da cultura alimentar do povo Tremembé”, com crianças indígenas da Terra Indígena Tremembé da Barra do Mundaú

11h30min às 12 horas – Aula-show “Cultura alimentar indígena em destaque”, com Mateus Tremembé

11h30 às 14 horas - Chorinho da Estação

14 horas - Show de encerramento com Bloco Iracema Bode Beat

Festival de Gastronomia Cearense



Quando: de sexta, 20, a domingo, 22

Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540, Centro)

Acesso gratuito

