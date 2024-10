Kuya promove seminário sobre design no desenvolvimento infantil

Primeira edição do Erê: Seminário de Design e Infância, realizado no Kuya, debate sobre os impactos do design nas vivências das crianças

Na primeira edição do Erê: Seminário de Design e Infância , o evento gratuito terá oficinas e palestras que reúnem crianças, profissionais e estudantes do design, além de pesquisadores e educadores para debater sobre o assunto e suas inúmeras possibilidades.

Neste sábado, 19, e domingo, 20, o Kuya - Centro de Design do Ceará promove um seminário sobre os impactos do design nas vivências e no desenvolvimento de crianças .

Intitulado “Ser e brincar no mundo!”, o momento tem como proposta apresentar e desenvolver novas experiências para as crianças, a fim de construir ideias que usam as ferramentas de design para a mudança social.

Na programação do evento, duas exposições de arte produzidas por crianças integram o momento e dão destaque às criações do público infantil: “A Arte de Brincar”, produzidas com o suporte do Museu Brinquedim, e “Brincando com a Arte”, dos alunos do Colégio Santa Isabel.

Confira a programação do Erê: Seminário de Design e Infância no Kuya:

Sábado, 19

10h15min: Abertura Institucional “Erê: Seminário de Design e Infância”



10h30min às 12 horas: Mostra “Jardim de Arte e Design Digital na KUYA”



14 horas às 15h30min: Cine Miau



15h30min: Oficina “Livros De Brincar - Projetos Sanfonados Para Literatura Infantil”



16 horas às 18 horas: Feira Kuya de Design Autoral - Edição Erê



18 horas às 20 horas: Cerimônia de entrega do Prêmio Erê “Boas Práticas de Design e Infâncias”



Domingo, 20

11 horas às 12 horas: Cortejo Vidança



12h30min: Oficina “Dê Vida Ao Seu Personagem - Máscaras Criativas Em Papel 3D”



10 horas às 15 horas: Feira Kuya de Design Autoral



1º Erê: Seminário de Design e Infância