Museu da Indústria recebe edição da Feira na Rosenbaum esta semana

Um dos principais eventos de arte e design do Brasil é realizado pela primeira vez em Fortaleza neste fim de semana. Marcado para acontecer no Museu da Indústria, a Feira na Rosenbaum irá reunir expositores de artesanato e design de todo o País.

Com 58 empreendedores de diferentes regiões, a programação se estende de quinta-feira, 13, a domingo, 16, com feira criativa, rodas de conversa com especialistas das áreas do design autoral e artesanato local, stands de vinhos, cafés e gastronomia, além de apresentações musicais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também | Dia dos Namorados: confira programação de eventos em Fortaleza