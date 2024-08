Museu da Indústria recebe encontro de leitores com Mailson Furtado

O projeto "Um conto, um poema" reúne mensalmente convidados no Museu da Indústria para lerem e conversarem com o público sobre literatura

No sábado, dia 17 de agosto, às 10 horas, o Museu da Indústria, localizado no Centro de Fortaleza, recebe o projeto “Um conto, um poema”.

Na ocasião, o encontro terá participação do poeta Mailson Furtado e da escritora e psicóloga Maria Camila Moura, com mediação da escritora Dauana Vale.

Com programação gratuita, os encontros mensais do projeto promovem um espaço onde os convidados têm a oportunidade de compartilhar e refletir com os demais sobre suas escolhas literárias, incentivando a diversidade cultural e o gosto pela leitura.