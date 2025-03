Estação das Artes celebra aniversário com Mateus Fazeno Rock, Luedji Luna e Agê

Estação das Artes celebra três anos de existência com shows e exposição fotográfica. Mateus Fazeno Rock, Luedji Luna e Agê estão entre as atrações

Para celebrar os três anos da Estação das Artes , o equipamento cultural, localizado no Centro de Fortaleza, preparou uma programação diversificada entre os dias 27 e 30 de março, com shows de Luedji Luna, Di Ferreira, Mateus Fazeno Rock, Agê e uma exposição fotográfica nos quatro dias de festa.

Na sexta-feira, 28, sob direção musical de Agê, o show “Novo Baile Soul” homenageia referências do Soul brasileiro, como Cassiano e Tim Maia, a partir das 19 horas. Na sequência, é a vez de Mateus Fazeno Rock apresentar o show de encerramento da turnê “Jesus Ñ Voltará”, segundo álbum da carreira do artista.

No primeiro dia de festa, na quinta-feira, 27, será celebrado o Dia Mundial do Teatro e, com ele, a inauguração da exposição fotográfica “EntreTempos”, com curadoria de Francis Wilker e Lucia Andrade. A abertura da exposição contará com a discotecagem da DJ Maarji.

No sábado, 29, o equipamento cultural recebe o show “Caos e Benção”, da artista Di Ferreira , que reúne canções autorais e releituras de músicas brasileiras e cearenses, com temáticas que abordam a subjetividade humana.

Já no domingo, 30, o espaço comemora os três anos do Mercado AlimentaCE, com oficinas infantis, ação formativa, feira agroecológica e de empórios, e apresentação musical com Gabi Nunes e convidadas.



As atividades encerram com o show “O Samba é de Moça”, com Gabi Nunes e convidadas, que ocupam o palco na gare a partir das 12 horas. Neste novo projeto, a cantora faz uma exaltação ao samba feito por mulheres brasileiras, como Jovelina Pérola Negra, Ivone Lara, Leci Brandão, Beth Carvalho, e cearenses como Dona Mocinha e Marilene Sales.