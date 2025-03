Designers cearenses participam de Semana do Design de São Paulo

A DW! Semana de Design de São Paulo está acontecendo esta semana, do dia 10 a 16 de março, na capital paulista, reunindo diversas programações na área. Em 2025, 17 marcas e artistas cearenses estão participando do evento, expondo seus trabalhos na Feira Rosenbaum.

A participação foi viabilizada pela Associação Ceará Design, que atua desde 2008 reunindo professores, profissionais e estudantes de deisgn do Estado. O “Fortaleza na Design Week”, como está sendo chamado, também conta com apoio da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria da Cultura de Fortaleza, e do Instituto Iracema.