Pause: Igor Jansen e Haroldo Guimarães são entrevistados na sexta, 16

Atores cearenses Igor Jansen e Haroldo Guimarães estão em Fortaleza para apresentar o espetáculo "Ópera em Cordel". No episódio, temas como carreira, futuro e cena cultural

Colegas de elenco em outras produções na TV e no cinema, eles compartilham durante o episódio da atração detalhes com o público, além de relembrar momentos marcantes das carreiras, falar de planos para o futuro, analisar a cena cultural, dentre outros assuntos.

Nesta sexta-feira, 16, o programa Pause , apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe os atores cearenses Igor Jansen e Haroldo Guimarães, que se preparam para subir ao palco do Teatro RioMar, dia 22 de junho, com o espetáculo "Ópera em Cordel" , uma mistura de música, teatro e humor.

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.



Assista ao programa da sexta-feira, 16 de maio:

