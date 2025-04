Pause: Ticiana de Paula é convidada do programa especial Semana Santa

Ticiana de Paula fala sobre seu percurso de fé, projeto "Toda Mãe Precisa de Oração", dentre outros temas. Programa será exibido nesta quinta-feira, 17, em virtude do feriado

Em 1997, na Comunidade Católica Missionária Um Novo Caminho, em Fortaleza, uma jovem sentiu um chamado espiritual para uma vida dedicada à evangelização por meio da música , de orações e palestras. Hoje, ela é acompanhada por milhares de seguidores em suas orações e palavras de fé nas redes sociais, com uma agenda disputada para a participação de shows, retiroes e pregações.

O programa Pause especial Semana Santa recebe Ticiana de Paula , um dos nomes de maior expressão no cenário musical católico. A atração, agora também transmitida na TV aberta pelo canal 48.2 , será exibida excepcionalmente nesta quinta-feira, 17, em virtude do feriado .

Durante entrevista ao jornalista Clovis Holanda, apresentador da atração, ela fala sobre os sentidos da Semana Santa para o mundo de hoje, do seu percurso de fé e dedicação à evangelização por meio da música, de projetos como o "Toda Mãe Precisa de Oração", além de uma mensagem final dedicada àqueles que se sentem desesperançosos e provando de angústias e vazio interior.

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.



Assista ao programa da quinta-feira, 17: