Pause: Pablo Guterres e Alexandre Leitão debatem o mercado de luxo

Empresários Pablo Gueterres e Alexandre Leitão discutem a guerra tarifária, tendências e o cenário mundial do mercado de luxo

Também à mesa, Alexandre Leitão, diretor-executivo da Tânia Joias , rede de lojas cearenses com mais de 40 anos no mercado de joias e relógios de luxo.

Nesta sexta-feira, 25, o programa Pause , apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe Pablo Guterres, curador e CEO do Grupo DNX , que envolve a Desconexo Design, DNX Hotelaria e Descomoveis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em pauta no episódio, o mercado de luxo que sempre é notícia. Seja pela extravagância, exuberância, ousadia, criatividade ou até bizarrice, tudo o que as grandes grifes internacionais produzem repercute entre consumidores, admiradores e curiosos.

Como exemplo, tivemos nos últimos tempos dois fatos que tornaram esse segmento bastante comentado: o caso das xícaras Tânia Bulhões, com uma parte da produção sendo realizada fora da fábrica da grife de louças.

Mais recentemente também tivemos a briga tarifária de Donald Trump, vídeos de chineses revelando, ao mundo, que as famosas bolsas de luxo francesas e italianas seriam feitas, em boa medida, por indústrias na China.

Para entender mais sobre este segmento, que movimenta montantes gigantescos a cada ano e que possui, no Ceará e no Nordeste, um público leal e sempre ávidos por novidades, o programa Pause debate a guerra tarifária, tendências e o cenário mundial do mercado de luxo.