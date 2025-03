Pause: Max Petterson é o entrevistado nesta sexta-feira, 21

Em conversa com o jornalista Clovis Holanda, o ator vai falar sobre um novo e inédito projeto, rememorar momentos importantes da carreira , como os vídeos que fez sobre os parisienses e que deram a visibilidade para outros trabalhos, planos para o cinema, dentre outros assuntos.

Nesta sexta-feira, 21, o programa Pause , apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe o ator, humorista, palestrante, empresário e youtuber cearense Max Petterson, que apresenta a última temporada do espetáculo "Bôcu Bonjour" este fim de semana, em Fortaleza.

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.



