Pause: atriz Vera Holtz é a entrevistada do programa nesta sexta, 4

Inspirado no best-seller internacional "Sapiens - uma breve história da humanidade" , de Yuval Noah Hariri, a peça é idealizada pelo produtor Felipe Heráclito Lima e escrito e encenado por Rodrigo Portella. A apresentação tem sido aclamada pelo público e crítica, com 22 indicações e vencedor dos prêmios Shell (melhor atriz para Vera Holtz) e APTR (melhor atriz para Vera Holtz e melhor música para Federico Puppi)

Nesta sexta-feira, 4 de abril, o programa Pause , apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe a atriz, famosa pelos inúmeros papéis que interpretou na TV e no teatro, Vera Holtz, que retorna a Fortaleza para apresentar, de sexta a domingo, no Theatro José de Alencar, o espetáculo "Ficções".

Desde sua estreia, o espetáculo já percorreu 40 cidades e já foi visto por mais de 130 mil espectadores. Com uma trajetória marcante no mundo das artes e com opiniões sólidas sobre cenários do seu ofício e do mundo, Vera irá abordar em Pause temas como carreira, futuro, suas visões sobre a cena artística, dentre outros temas.

Clóvis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.



Assista ao programa: