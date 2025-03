Pause: Mana Holanda é a entrevistada nesta sexta-feira, 07

Mana Holanda, fundadora e diretora administrativa do Maraponga Mart Moda, compartilha sua visão de negócios, família, educação eficaz dos filhos, entre outros temas

Dedicada aos negócios ao longo de toda uma vida de trabalho, nos últimos meses ela tem feito sucesso nas redes sociais compartilhando suas visões e dicas para um casamento feliz, educação eficaz dos filhos, boa relação com amigos , dentre outros temas que a fizeram ser tratada como uma "mãezona" para os milhares de seguidores no perfil da filha, também empresária Danielle Holanda.

Nesta sexta-feira, 7, o programa Pause especial Dia Internacional da Mulher , celebrado neste sábado, 8 de março, recebe a empresária, fundadora e diretora administrativa do Maraponga Mart Moda, Mana Holanda, que receberá o troféu RioMar Mulher na categoria Economia & Negócios.

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.