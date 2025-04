Pause: rainha do forró, Eliane é entrevistada nesta sexta-feira, 2

Com mais de 42 anos de carreira, Eliane rememora momentos marcantes da carreira, fala sobre a influência do sertanejo nas festas populares do Nordeste, dentre outros temas à mesa

Nesta sexta-feira, 2 de maio, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe a cantora Eliane, atração do megashow pelos 29 anos do Kukukaya, no Marina Park, nesta quarta-feira, 30.

No episódio, a artista vai rememorar momentos marcantes da carreira, cenário da música atual forrozeira, influência do sertanejo nas festas populares do Nordeste, a opção por não gravar letras com duplo sentido, dentre outros assuntos.