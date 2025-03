Pause: arte contemporânea brasileira com Vik Muniz nesta sexta, 28

Nesta sexta-feira, 28, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe um dos artistas plásticos contemporâneos mais reconhecidos e famosos do Brasil e no mundo, Vik Muniz, que está em Fortaleza para apresentar a exposição "Dinheiro Vivo", em cartaz na Galeria Multiarte a partir desta sexta-feira, 28.

São 15 trabalhos executados exclusivamente com cédulas descartadas pela Casa da Moeda. A obra do artista, que costuma usar objetos triviais do cotidiano para formar imagens, ficou bastante conhecida pelo público com a abertura da novela "Passione" (2010), que exibia uma instalação do artista feita com objetos coletados num lixão carioca.