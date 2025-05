The Last of Us: o que esperar do próximo episódio? A Max divulgou a prévia do quarto episódio da segunda temporada de The Last of Us, que vai ao ar no domingo, 4. As imagens da série antecipam momentos intensos entre Ellie e Dina 13:32 | 02/05/2025 Autor Clara Freire Clara Freire Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

As imagens da série antecipam momentos intensos entre Ellie e Dina / Crédito: HBO Max/ Divulgação

A Max divulgou a prévia do quarto episódio da segunda temporada de The Last of Us, que vai ao ar no domingo, 4. As imagens antecipam momentos intensos entre Ellie, interpretada por Bella Ramsey, e Dina, vivida por Isabela Merced, mesclando cenas de tensão e intimidade, além de apresentar um novo personagem: Isaac, interpretado por Jeffrey Wright. Netflix, Prime Video e HBO Max: veja lançamentos da semana no streaming

Isaac promete ampliar o panorama de conflitos em Seattle, cidade que ganhará ainda mais protagonismo dentro da trama a partir deste episódio. O embate se intensifica quando Ellie e Dina enfrentam o grupo WLF (Washington Liberation Front) e uma horda de infectados no metrô abandonado, elevando a adrenalina da série Danny Ramirez, Ariela Barer, Kaitlyn Dever, Tati Gabrielle e Spencer Lordde em cena de 'The Last Of Us' Crédito: HBO Max/ Divulgação LEIA TAMBÉM | The Last of Us: veja diferenças entre 2ª temporada da série e o jogo original Um dos momentos que mais chama atenção na prévia é quando Ellie toca violão para Dina em um antigo estabelecimento musical tomado por vegetação. A cena remete ao jogo original, no qual Ellie interpreta a canção "Take on Me", da banda A-HA. Confira trecho do jogo: