Série cearense de comédia, Se Avexe Não estreia na Netflix em maio

A série cearense de comédia “Se Avexe Não” estreia este mês na Netflix Brasil, com lançamento previsto para a sexta-feira, 9. Com direção de Luciana Vieira e Wislan Esmeraldo, a produção foi gravada pela orla de Fortaleza e região metropolitana.

Com Juliana Maia, Rafael Martins, Fabíola Líper, Bruna Pessoa e Lucas Cavalcante no elenco, a obra conta a história da família Nobre , que passa a morar com todos os integrantes na mesma casa devido a problemas financeiros. Quem acolhe todos — por obrigação — é Selma (Juliana Maia).

Confira trailer de 'Se Avexe Não'

Série de Humor

Em entrevista ao O POVO, o ator Lucas Cavalcante destaca que a trama deve também conquistar o público de fora do Ceará: “a série apresenta personagens incríveis e com características que, com certeza, vão despertar aquela identificação de primeira. Todo mundo tem um pouco da família Nobre em casa".

"Atuar na série foi um presente. Eu sempre vou amar tudo que envolve nossa cidade, nosso estado e a série é 100% cearense e com aquele humor com o nosso jeitinho”, acrescenta o jovem sobre a produção, gravada nas regiões do Centro, Beira-Mar, Praia de Iracema, Praia do Futuro, Caucaia e Iparana.

