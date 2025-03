Bella Ramsey, atriz de 'The Last of Us', revela diagnóstico de autismo Bella Ramsey, atriz de 'The Last of Us', contou detalhes do processo de descoberta e como o diagnóstico de autismo afetou a vida pessoal e profissional; saiba mais 12:34 | 21/03/2025 Autor Vida&Arte Vida&Arte Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

A atriz Bella Ramsey interpreta Ellie em "The Last Of Us" / Crédito: HBO/Divulgação

Bella Ramsey, protagonista da série "The Last Of US", da Max, revelou nesta quinta-feira, 20, em entrevista para a revista Vogue Britânica, sobre seu processo de diagnóstico como pessoa autista e o alívio com a notícia. “Não existe motivo para as pessoas não saberem”, confessou. Bella, de 21 anos, é uma das atrizes mais populares entre a nova geração de intérpretes e sempre teve a iniciativa de se pronunciar sobre problemas e pautas de gênero, orientação sexual, meio ambiente e saúde mental.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ela conta que sempre se perguntou se fazia parte do espectro, mas apenas descobriu durante a gravação da primeira temporada da série 'The Last of Us'.

Segunda temporada da série ‘The Last of Us’ ganha trailer oficial Bella Ramsey e o autismo

O diagnóstico foi feito após um colega de equipe da série a incentivar a investigar sua condição ao notar alguns comportamentos semelhantes aos de sua filha, também autista. Ramsey procurou ajuda de avaliadores profissionais e teve sua resposta. “O diagnóstico me permite andar pelo mundo com mais 'delicadeza' sobre mim mesma, sobre não conseguir realizar as tarefas diárias que parecem ser fáceis para todos”, desabafou.

Com Pedro Pascal, novo ‘Quarteto Fantástico’ ganha trailer; veja A atriz também compartilhou que, quando criança, sempre se sentia deslocada na escola, sendo classificada como “esquisita” e “solitária”. Também já tinha percebido problemas sensoriais no seu dia a dia, algo comum entre pessoas com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. Além do alívio em finalmente saber o diagnóstico, Bella afirmou que o autismo também a ajuda a ser uma profissional melhor.