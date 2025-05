Netflix, Prime Video e HBO Max: veja lançamentos da semana no streaming

Com destaque para a estreia da série “Se Avexe Não” e o filme "Babygirl" , confira as opções que foram lançadas esta semana!

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Netflix

Com Juliana Maia, Rafael Martins, Fabíola Líper, Bruna Pessoa e Lucas Cavalcante no elenco, "Se Avexe Não" conta a história da família Nobre, que passa a morar com todos os integrantes na mesma casa devido a problemas financeiros. Quem acolhe todos — por obrigação — é Selma (Juliana Maia).



Todos os familiares têm uma razão para morar com Selma: Divina (Fabíola Liper), mãe dela, busca abrigo ao perder a casa em um golpe; o irmão Waldisney (Rafael Martins), é evangélico e vive crise existencial que deixa uma grande dívida de aluguel; a filha de Waldisney, Silvanya (Bruna Pessoa), é estudante de filosofia; e Enzo (Lucas Cavalcante), é um jovem aspirante a influencer e sobrinho de Selma.

