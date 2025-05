Exterritorial: qual é a história do filme em 1º lugar na Netflix?

Filme alemão de suspense, "Exterritorial" está em alta no catálogo da Netflix e ocupa o topo de produções mais assistidas na plataforma de streaming

Com poucos dias de lançamento, tem chamado atenção na Netflix um filme de suspense da Alemanha. Intitulado “Exterritorial”, o longa estreou na plataforma de streaming na última quarta-feira, 30 de abril, e já ocupa o topo da lista de filmes mais assistidos do catálogo nesta sexta-feira, 2, no Brasil.

A lista reúne obras como “Um Lugar Bem Longe Daqui”, “Inexplicável” (produção brasileira, aliás) e “Náufrago”. Mas, afinal, sobre o que fala o título que tem tido grande repercussão na Netflix?