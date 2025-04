Adaptação de "O Eternauta" estreia na Netflix com menos força política

Dividida em seis episódios, a série é a primeira adaptação audiovisual do clássico e aponta construções diferentes em relação ao trabalho original. Os personagens ganham camadas mais realistas, com dilemas mais aprofundados, mas a trama diminui, de certa forma, a carga política.

A obra é dirigida e criada por Bruno Stagnaro , que escreveu o roteiro com Ariel Staltari, e tem consultoria criativa de Martin Oesterheld, neto do autor de “O Eternauta”. A ambientação da trama é um destaque a parte. Ruas cobertas por neve, corpos espalhados, prédios destruídos, comunicações eletrônicas cortadas… Desde os cenários aos efeitos visuais utilizados para imergir o espectador em uma Buenos Aires distópica, a série se empenhou em transmitir aos espectadores o perigo desconhecido enfrentado pelos personagens.

Nesse sentido, mesmo que transcorra em uma cidade argentina, a série se propõe a universalizar seus acontecimentos — levando o público a compreender que os eventos poderiam ocorrer em quaisquer lugares. Esses traços se manifestam em comunicações entre personagens, por exemplo, ao descobrirem que a neve tóxica não atingiu apenas a capital.

Na versão contemporânea de “O Eternauta”, há novos personagens, bem como são adicionados contextos e dilemas às suas trajetórias. Nas interações entre eles, a circunstância principal é a sobrevivência, como seria esperado, mas há momentos em que desavenças do passado são postas à tona. Cabem a eles lidar com o contraste de tempos — como as aflições do presente e as incertezas do futuro.