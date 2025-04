The Last of Us: veja diferenças entre 2ª temporada da série e o jogo original

Segunda temporada de "The Last of Us" estreou em 2025 na HBO e na Max / Crédito: Max/Divulgação

A segunda temporada da série "The Last of Us" estreou no último domingo, 13, no canal HBO e no serviço de streaming Max. Baseada na franquia de sucesso do mundo dos videogames, a nova leva de episódios está adaptando o segundo jogo, lançado em 2020. Serão sete capítulos e, a partir do primeiro, já é possível notar semelhanças e diferenças entre a produção e o material original do jogo.

A primeira temporada, exibida em 2023, seguiu os acontecimentos do jogo de estreia da saga, lançado em 2013. Aspectos originais também foram introduzidos na história, fato que está acontecendo novamente. O POVO analisa as diferenças a seguir: Atenção: o texto abaixo traz spoilers da série. The Last of Us: qual o enredo da segunda temporada? Os eventos da segunda temporada de The Last of Us se passam após um intervalo de tempo de cinco anos. Joel e Ellie vivem em Jackson, comunidade liderada por Tommy e Maria. Assim como é no jogo, Ellie está chateada com Joel. A história original mistura cenas no presente com flashbacks, o que deve se repetir na série, mas em uma ordem diferente.

"The Last of Us Part II" é um dos melhores games da história do Playstation 4; LEIA The Last of Us: como começa a segunda temporada? O primeiro episódio traz, de início, uma cena inédita com Abby e seu grupo. Diferentemente do que faz o jogo, a série estabelece desde o começo que Abby busca vingança contra Joel após as mortes no hospital dos Vagalumes. Neil Druckmann, criador da franquia e showrunner do seriado, disse que a diferença de interação entre videogames e televisão é o motivo de algumas alterações vistas. O trecho foi relatado pelo portal GamerRadar+. "Há duas razões para termos alterado alguns contextos ou movido algumas coisas para mais adiante na história e uma delas é o jogo. No jogo, quando você joga com Abby, você imediatamente forma um caminho de conexão com ela, porque você está sobrevivendo como ela, você está correndo pela neve, você está enfrentando infectados", explicou.

"[No jogo] podemos reter certas informações e ainda manter o mistério que será revelado mais adiante na história. Nós não poderíamos fazer isso na série porque não há jogabilidade. Então precisamos usar outras ferramentas e esse contexto nos deu um atalho", finalizou Druckmann. Alterações adicionais incluem a cena de treinamento de Ellie, o fato de que ela mora na garagem de Joel e a presença de Benjamin, filho de Tommy e Maria e sobrinho de Joel. The Last Of Us: SAIBA TUDO sobre a segunda temporada da série The Last of Us: quem são os novos personagens na série? Uma das novas adições é Dina (Isabela Merced), que tem uma proximidade com Ellie. Dina conversa com Joel sobre ela, o que não acontece no jogo.