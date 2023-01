The Last of Us: veja as referências ao jogo na série da HBO

Confira as semelhanças da nova série da HBO com o conteúdo original em The Last of Us

A estreia de The Last of Us, produção da HBO inspirada no jogo de mesmo nome, quebrou recordes como o segundo maior sucesso do canal nos últimos 13 anos, com 4,7 milhões de espectadores, perdendo apenas para “House of the Dragon”.

A série, estrelada por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), relata as experiências de Joel Miller e Ellie em um mundo pós-apocalíptico, quando o fungo Cordyceps infectou a população humana.

O criador e diretor do jogo original para PlayStation, Neil Druckmann, foi produtor executivo da série e auxiliou no roteiro ao lado de Craig Mazin (Chernobyl).

The Last of Us: Referências ao jogo

Os fãs do jogo The Last of Us apontam referências ao conteúdo original na série, como os diálogos entre personagens e as reproduções de cenas.

Episódio Piloto

Sarah e Joel: Quando Joel pergunta à sua filha, Sarah, como a jovem conseguiu dinheiro para consertar o seu relógio, a resposta debochada “eu vendo drogas pesadas” (“I sell hardcore drugs", no original) é uma referência ao mesmo diálogo do jogo.

Sarah: As roupas de Sarah Miller oferecem outra alusão ao design original da personagem no vídeo game, em especial a sua camiseta.

DVD: Sarah pede um DVD emprestado à vizinha para assistir com o pai no aniversário dele. O filme, “Curtis and Viper 2”, é mencionado por Ellie em “The Last of Us: Part 2” como um favorito de Joel.

Marlene: A líder dos Vaga-lumes é interpretada por Merle Dandridge, a dubladora da personagem no jogo.

Episódio 2

Ellie e Joel: A resposta de Ellie - “não dá para negar essa vista” ou “you can’t deny that view”, em inglês - segue a sua interação com Joel no jogo.

Ellie não sabe nadar: A personagem não consegue nadar e o jogador precisa encontrar formas para Ellie se deslocar em seções do mapa. Na série, a referência está na fala da protagonista sobre o assunto.

Ellie cruzando uma ponte de madeira: A cena em que Bella Ramsey, interpretando Ellie na série, cruza uma prancha de madeira, reproduz a estética do cenário no jogo.

Hotel abandonado: A brincadeira de Ellie ao falar “eu gostaria do seu melhor quarto” - “I would like your finest suite”, em inglês - no hotel abandonado, assim como a resposta de Joel (“você é uma criança estranha”) são um diálogo futuro no jogo.

Tess: A revelação de Tess para Joel e Ellie no jogo segue majoritariamente o diálogo que os jogadores já conhecem.

The Last of Us: onde assistir e horário

Os episódios de The Last of Us são lançados semanalmente, todo domingo, a partir das 23 horas (horário de Brasília), no canal HBO ou pelo serviço de streaming HBO Max.

A série apresentará nove episódios, com a última exibição prevista para março de 2023.

HBO (TV por assinatura)

(TV por assinatura) HBO Max (serviço de streaming)

