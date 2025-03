Casa de shows Kukukaya celebra 29 anos reunindo estrelas do forró

Ponto tradicional do forró em Fortaleza, a celebração da Kukukaya terá shows de Lagosta Bronzeada, Mastruz com Leite e Eliane

No dia 30 de abril, às 19 horas, o Marina Park Hotel receberá nomes como Eliane, Beto Barbosa e Mastruz com Leite para a celebração. Na programação da noite, ainda haverá shows de Batista Lima, Lagosta Bronzeada , Galícia e Banda Styllus.

Em comemoração aos 29 anos de existência, a casa de shows Kukukaya realiza uma festa que rememora sua história e reúne diversos nomes do forró .

O evento conta com o setor “Meu Vaqueiro, Meu Peão”, que oferece ingressos individuais na área frontstage. Já o setor “Brilho da Lua” conta com mesas e serviço de atendimento, ideal para grupos de pessoas.

Ambas as modalidades já estão à venda na loja Skyler do Shopping Iguatemi e no site eFolia.

Relembre a história da casa de shows Kukukaya

Inspirada na canção “Kukukaya”, da cantora Cátia de França, surgiu em 1996 a casa de shows homônima.

Com o objetivo de celebrar a música do Nordeste e, sobretudo, resgatar a tradição do forró, a casa foi palco para apresentações de Dominguinhos, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Fagner e Moraes Moreira.