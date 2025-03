Ligue e ouça um poema: últimos dias para usar o serviço gratuito

Serviço funciona no País até 15 de março. Via ligação, é possível ouvir textos nas vozes de artistas como Maria Betânia, Amara Moira e Arnaldo Antunes

Os textos são lidos em português, ticuna, guajajara, baniwa ou alemão. Entre as vozes selecionadas no projeto estão Amara Moira, Arnaldo Antunes, Ana Martins Marques, Gregorio Duvivier, Maria Bethânia , Roberta Estrela d’Alva e Trudruá Dorrico.

Até 15 de março, brasileiros podem acessar o serviço "Dial-A-Poem" — que consiste na escuta gratuita de poemas via ligação para o número 0800 01 76362 . O "ligue e ouça um poema" tem participação de artistas e pesquisadores que colaboraram com o projeto recitando textos.

No total, 54 artistas brasileiros foram convidados para realizar a leitura dos textos.

A curadoria das obras e das locuções foi feita por Marcela Vieira e o lançamento foi assinado pela Coleção Moraes-Barbosa em parceria com a Vivo.

Quem estiver fora do País pode ligar para o +55 11 5039 1344 .

Conforme o site do projeto, há intenção de observar como vozes contemporâneas de diferentes origens reinventam o erotismo, a linguagem e a performance sonora.

Entre os autores contemplados estão Hilda Hilst, Conceição Evaristo e Carlos Drummond de Andrade. Além do português, as obras também podem ser ouvidas nas em ticuna, guajajara e baniwa.