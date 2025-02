Ligue e ouça um poema: serviço gratuito funciona no Brasil até 15 de março

Dial a Poem conta com vozes ilustres como as de Arnaldo Antunes e Maria Bethânia. Ligações são gratuitas e 181 faixas foram gravadas para o projeto

Pela primeira vez na América Latina, o projeto Dial-A-Poem chegou ao Brasil no dia 18 de janeiro e segue em atividade até o dia 15 de março. Com o serviço, qualquer pessoa pode ligar de graça a qualquer momento para ouvir obras de escritores brasileiros.



Quem ligar no para o número 0800 01 76362 poderá ouvir um dos 54 artistas e pesquisadores que colaboram com o projeto recitarem textos brasileiros. Quem estiver fora do País pode ligar para o +55 11 5039 1344.