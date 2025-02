Bienal do Livro do Ceará: cinco obras para ler antes do evento

Bienal Internacional do Livro do Ceará acontece no Centro de Eventos / Crédito: AURÉLIO ALVES

A XV Bienal Internacional do Livro do Ceará ocorre entre os dias 4 e 13 de abril, em Fortaleza. Os primeiros nomes de autores confirmados na programação já foram divulgados pela organização do evento. O Vida&Arte listou obras literárias para quem quer conhecer os escritores que vão participar de debates, lançamentos de livros, mesas e discussões. A programação, promovida pela Secretaria de Cultura do Estado (Secult), será realizada no Centro de Eventos do Ceará. Neste ano, o tema é “Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura”. A Bienal do Ceará reúne nomes da literatura do cenário local e do cenário nacional, além de algumas participações internacionais já anunciadas.

Cinco obras para ler e conhecer antes do evento “A palavra que resta”, de Stênio Gardel Lançado em 2021, o livro “A palavra que resta” foi um sucesso editorial do escritor cearense Stênio Gardel. A obra chegou a vencer o National Book Awards, um dos mais honrosos do mercado editorial norte-americano, na categoria tradução. A Companhia das Letras, editora da obra literária, classifica como um “primoroso romance de estreia”. Na narrativa, acompanhamos a trajetória de Raimundo, “homem analfabeto que na juventude teve seu amor secreto brutalmente interrompido e que por cinquenta anos guardou consigo uma carta que nunca pôde ler”. Quanto: R$ 69,90

R$ 69,90 Onde encontrar: Companhia das Letras “O peso do pássaro morto”, de Aline Bei Lançado em 2017, o livro “O peso do pássaro morto” foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura e do Prêmio Toca. A obra é curta e intensa, mostrando a vida da protagonista da infância até a fase adulta. A autora nasceu em São Paulo, em 1987. É graduada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e em Artes Cênicas pelo teatro-escola Célia Helena.

Quanto: R$ 64,90

R$ 64,90 Onde encontrar: Travessa “O Avesso da Pele”, de Jeferson Tenório Vencedor do Prêmio Jabuti de 2021, o livro, segundo a editora Companhia das Letras, é “um romance sobre identidade e as complexas relações raciais”. “O avesso da pele é uma obra contundente no panorama da nova ficção literária brasileira”, pontua a casa editorial. Carioca com residência em Porto Alegre desde a década de 1990, Jeferson Tenório é professor e pesquisador de literatura. A obra - que integrava o catálogo do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) - chegou a ser recolhida de escolas sob acusações de não ser uma “leitura apropriada” para estudantes das escolas públicas. "O beijo na parede" (2013) e "Estela sem Deus" também são livros de Jeferson. Quanto: R$ 74,90

Onde encontrar: Companhia das Letras

“Redemoinho em Dia Quente”, de Jarid Arraes Cearense nascida no Cariri e radicada em São Paulo, a escritora Jarid Arraes é uma das vozes jovens mais aclamadas no mercado editorial brasileiro. “Redemoinho em Dia Quente” foi premiado na categoria Contos pelo Prêmio Literário Biblioteca Nacional 2020 e na categoria Contos pelo APCA de Literatura 2019, além de ter figurado como finalista na categoria Contos pelo Prêmio Jabuti 2020. "Um buraco com meu nome", "Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis" e "As lendas de Dandara" são outros livros publicados por Jarid. Ela também mantém uma intensa produção de cordéis, escritura para sites e blogs, realização de mentorias literárias e outras iniciativas no campo do livro e da leitura. Quanto: R$ 36,90

R$ 36,90 Onde encontrar: site “Como Nasceu o Ceará?”, de Ana Miranda Reconhecida por múltiplas obras literárias de destaque nacional, a escritora cearense Ana Miranda também é autora de “Como Nasceu o Ceará?”. O livro é publicação das Edições Demócrito Rocha (EDR).