Presidente do México diz que não tolerará 'invasão' dos EUA em luta contra narcotráfico

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, alertou nesta quinta-feira (20) que não tolerará uma "invasão" à soberania nacional por parte dos Estados Unidos e que ampliará a demanda judicial contra fábricas de armas americanas, depois que Donald Trump designou os cartéis mexicanos como terroristas.

"Eles podem chamá-los (os cartéis) do nome que quiserem, mas com o México é coordenação, nunca subordinação, não interferência ou invasão", declarou a líder esquerdista.

Seis cartéis mexicanos foram adicionados à lista, incluindo os de Sinaloa e Jalisco Nueva Generación, além do Tren de Aragua (Venezuela) e o Mara Salvatrucha (El Salvador), que são acusados de tráfico de drogas e de migrantes.

A emenda também proibiria qualquer participação estrangeira em investigações "sem a autorização expressa do Estado mexicano", disse Sheinbaum ao ler parte do projeto.

Por esse motivo, Sheinbaum anunciou nesta quinta-feira que apresentará uma reforma constitucional ao Congresso - com maioria do partido governista - para proteger o país de possíveis ações "que prejudiquem a integridade, a independência e a soberania da nação" ou a violação de seu território, seja por terra, água, mar ou ar.

Em um país como o México, que perdeu metade de seu território para os Estados Unidos no século XIX, as ameaças militares de seu vizinho sempre geram ressentimento.

- Sobrevoos com drones -

Meios de comunicação americanos como o jornal The New York Times afirmam que desde o retorno de Trump ao poder em 20 de janeiro, aumentaram os sobrevoos de drones dos EUA no México para coletar informações contra cartéis.

Agora estas organizações "são elegíveis para ataques com aviões não tripulados", escreveu na quarta-feira o magnata Elon Musk, braço direito do presidente republicano.