Diarista lança livro sobre 50 anos de trabalho doméstico em Recife

Vera Lúcia da Silva, 62, é trabalhadora doméstica e fazia faxinas em algumas casas de Recife até pouco tempo atrás. Em uma dessas residências, Vera mantinha o hábito de conversar com as outras funcionárias. Fato que despertava uma fala irônica de seu patrão: "Você conversa muito, deveria escrever um livro". Toda semana, ouvia a mesma coisa.

"E aí teve um dia que cheguei aqui na casa de Wedna e disse: 'Menina, esse homem tá me enchendo o saco. Pois eu vou escrever um livro, com a minha história. Vamos?'", relembra.

Relatos de vida "Lembro que eu me senti honrada pela confiança e, em alguns momentos, até preocupada, porque eu achei que eu não ia dar conta do pedido dela. No processo, acompanhei sua postura crítica, ainda que ela não necessariamente tivesse consciência de todas as dinâmicas envolvidas. Vera tem o saber e o que eu tentei fazer foi transmitir esse saber usando a linguagem dela. A história já existia e pedia para ser contada", defende Galindo. Ambas explicam que, mesmo antes da ideia do livro surgir, sempre conversavam muito sobre as vivências e experiências profissionais de Vera.

Restava 'apenas' a tarefa de registrar e organizar esses relatos. Compilaram tudo em pequenos textos que contam a história de Vera desde a infância no interior de Pernambuco até reflexões sobre respeito no trabalho doméstico, passando por temas como remuneração, direitos e abusos de patrões. O livro conta ainda com um prefácio de Luiza Batista, coordenadora-geral da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas.

"Lembrar dessas histórias, voltar ao passado, teve coisas que foram fáceis e outras bem difíceis. Mas o livro foi feito como se fosse uma terapia, conversando com Wedna. Hoje, consegui contar essa minha história. Foi muito lindo isso", explica Vera. Se tomou gosto, vai fazer outro livro? "Vontade dá sim! Agora, vamos ver se minha amiga está disposta de novo", diz. Quem é Vera Lúcia? Nascida no Engenho Palma, em Sirinhaém, Zona da Mata Sul de Pernambuco, Vera Lúcia iniciou no trabalho doméstico aos 12 anos e migrou para Recife aos 14 anos, desempenhando a função de empregada doméstica até o nascimento do seu terceiro filho, quando passou a ser diarista.