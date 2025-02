XV Bienal do Livro promove atividades gratuitas no fim de semana

XV Bienal do Livro do Ceará realiza atividades gratuitas para promover a aproximação do público com a literatura / Crédito: AURÉLIO ALVES

Os leitores e amantes da literatura que anseiam pela edição de 2025 da Bienal do Livro do Ceará, marcada para ocorrer no mês de abril, podem ter um gostinho do que vem por aí neste fim de semana. Com início nesta sexta-feira, 14, a pré-Bienal leva para o bairro Vicente Pinzón ações e atividades gratuitas que envolvem o mundo literário.

Na proposta de conectar a leitura, educação e segurança alimentar às escolas, bibliotecas e espaços de lazer, o momento será realizado na Cozinha Ceará Sem Fome, na rua Ponta Mar, número 555.

Gratuito e aberto ao público, o evento tem parceria com a Associação União de Jovens do Vicente Pinzón (UJVP) e irá debater sobre a participação feminina na literatura e outros assuntos relacionados ao universo da leitura. Bienal do Livro do Ceará 2025: confira destaques da programação Na ocasião, também estão previstas contação de histórias, saraus, rodas de conversa e mediação de leitura. As ações vão ter participação do escritor e poeta Talles Azigon e da gestora cultural Goreth Albuquerque.