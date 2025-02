XV Bienal do Livro do Ceará ocorre entre 4 e 13 de abril

Bienal internacional do Livro em Fortaleza aconteceu pela última vez em 2022 / Crédito: AURÉLIO ALVES

A XV Bienal Internacional do Livro do Ceará ocorre entre os dias 4 a 13 de abril. A programação, promovida pela Secretaria de Cultura do Estado (Secult), será realizada no Centro de Eventos do Ceará. Neste ano, o tema é “Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura”. A partir do tema escolhido, o projeto terá como objetivo promover a diversidade de expressões literárias, com ênfase às vozes femininas e histórias de resistência.

