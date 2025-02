França prende várias pessoas após ataque 'islamista' com faca

A polícia francesa prendeu várias pessoas após um ataque com faca que deixou um morto e vários feridos no sábado, e que foi qualificado pelo presidente Emmanuel Macron como um "ato terrorista islamista", informou neste domingo (23) à AFP o Ministério Público Nacional Antiterrorismo (Pnat, na sigla em francês).

O suposto autor do atentado, identificado pela promotoria como um argelino de 37 anos em situação irregular, foi detido no sábado no local do ataque, ocorrido na cidade de Mulhouse, no leste da França.