"Já somos muito vitoriosos!", comemora Selton Mello sobre Oscar 2025

Oscar 2025: "Ainda Estou Aqui" compete em três categorias na maior premiação do cinema do mundo / Crédito: Divulgação

O filme brasileiro Ainda Estou Aqui está concorrendo na noite de hoje, 2, em três categorias da 97ª cerimônia do Oscar. O elenco principal do filme, Fernanda Torres e Selton Mello, e o diretor, Walter Salles, já estão em Los Angeles nos preparativos para o evento. E para Selton Ainda Estou Aqui já cumpriu seu dever: "Somos muito vitoriosos!", disse sobre as expectativas de levar as estatuetas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O ator é responsável por interpretar o personagem Rubens Paiva, marido de Eunice Paiva, personagem de Fernanda Torres.

Além do desempenho nas indicações do Oscar, a produção já alcançou o marco de mais de 35 prêmios, entre eles: Melhor atriz de drama para Fernanda Torres no Globo de Ouro; Melhor Filme Internacional pelo júri do Festival de Cinema de Palm Springs, nos Estados Unidos; e Melhor Roteiro no Festival de Veneza, na Itália. A estreia internacional de Ainda Estou Aqui ocorreu no Festival de Veneza de 2024, em setembro. Desde a data, Walter Salles, Fernanda Torres e Selton Mello vem fazendo uma maratona de exibição nos principais polos cinematográficos mundiais. Mello destaca o bom desempenho em países como Espanha, França, Reino Unido, e principalmente Brasil. "Estamos elaborando tudo enquanto vivemos a montanha russa que estamos vivendo. É muito lindo o que acontece com este filme. Ele toca o coração das pessoas em qualquer lugar do mundo em que ele passa", diz o ator.

Oscar 2025: apoio de Hollywood a Ainda Estou Aqui Além do reconhecimento da crítica e do público, Ainda Estou Aqui ganhou aliados de peso em Hollywood. O elenco do novo longa-metragem Anaconda, que conta com nomes como Jack Black, Paul Rudd, Thandiwe Newton e Steve Zahn, assistiu ao filme em uma sessão especial organizada por Selton Mello e se emocionou com a história. Paul Rudd, protagonista de Anaconda, disse já ter visto a obra antes e elogiou a direção de Walter Salles. O ator demonstrou grande interesse pelo cinema brasileiro em conversas com Selton Mello. "Eles amaram e vão assistir ao Oscar com a camisa do Brasil, torcendo muito pelo novo colega deles", revelou Selton, destacando o apoio que o longa tem recebido dentro da indústria cinematográfica internacional.