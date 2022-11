Incêndio atinge Estúdios Globo, antigo Projac, no Rio de Janeiro

Um incêndio de grandes proporções atingiu os Estúdios Globo, antigo Projac, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu por volta do horário de almoço, às 12h20min, desta sexta-feira, 18.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Quartel de Jacarepaguá. Em nota divulgada ao O POVO, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) afirmou que a equipe foi acionada para uma ocorrência na Estrada de Curicica.

"O quartel de Jacarepaguá foi empenhado para o combate às chamas, com apoio do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) da corporação. Não há, até o momento, informações sobre vítimas”, diz.

Ainda segundo a nota, o incêndio, localizado em um galpão isolado, foi controlado, sem risco de propagação. "Os militares trabalham, neste momento, no rescaldo".

