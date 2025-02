Claudia Ohana faz relato durante incêndio nos Estúdios Globo

Nesta terça-feira, 18, Claudia Ohana usou as redes sociais para fazer um relato sobre o incêndio de grandes proporções que atingiu os Estúdios Globo, em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo o comunicado da emissora, no momento do acidente, não havia gravação no local, mas 3 brigadistas ficaram feridos.

A atriz afirmou que o fogo consumiu bastante coisa, mas tentou tranquilizar os fãs. Gravando um Story, a protagonista de Tieta tentou detalhar a tensão no espaço. “Estou aqui no Projac hoje e está uma loucura, né? Porque está pegando fogo, estão evacuando, helicópteros..”