Ex-ator da Globo desmaiou ao saber que era adotado: saiba quem é

Ator que ficou conhecido por viver Sabiá na novela "A Força do Querer" (2017), Jonathan Azevedo abriu o coração e relembrou a história de como descobriu que tinha sido adotado. Nascido e crescido em uma comunidade da zona sul do Rio de Janeiro, o artista descobriu o fato através de uma vizinha e acabou desmaiando com o choque.

Ele relembrou o episódio marcante da adolescência em entrevista ao programa “Angélica: 50 & uns” em novembro do ano passado. Na ocasião, ele se emocionou e teve de ser consolado por Fábio Porchat, também convidado do programa.