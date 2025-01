Ator da Globo e ex-BBB são vistos em clima de romance no RJ

Na ocasião, o provável casal foi acompanhar a peça “O Cravo e A Rosa”, estrelado por Dudu Azevedo e Isabella Santoni , que está em cartaz no Teatro das Artes, localizado no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro.

Enquanto caminhavam no shopping, Loreto e Alane foram fotografados sorridentes pelo local. No domingo, 19, eles estiveram juntos durante o Festival Universo Spanta, também realizado no RJ. No evento de música, o ator e a bailarina foram flagrados abraçados e aos beijos.

José Loreto não tem um relacionamento público desde o término com Rafa Kalimann, também ex-BBB e que atualmente está namorando o cearense Nattan. Já Alane terminou um relacionamento no fim de 2024.