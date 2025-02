Globo atrapalha presença de fiel escudeiro em estreia de Galvão na Band

O narrador Galvão Bueno não vai poder contar com a presença do ex-árbitro Arnaldo Cezar Coelho em sua estreia na Band, no dia 31 de março. O locutor vai comandar o programa “Galvão e Amigos”, que será exibido nas noites de toda segunda-feira. A intenção é que o antigo juiz integrasse a bancada da atração de maneira fixa, mas a sua ligação com a Globo impediu um desfecho positivo nas tratativas.

Isso porque Arnaldo é proprietário da TV Rio Sul, que é afiliada da Rede Globo no interior do Rio de Janeiro. Deste modo, o contrato que possui com a emissora o impossibilita de criar conexões com outras empresas, mesmo que seja na internet. A única permissão é para realizar ações publicitárias. Tal cenário também impediu que ele participasse da transmissão de uma partida da Seleção Brasileira em 2023, que Galvão fez em seu canal no YouTube.